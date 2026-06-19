Не визнає інших варіантів: Туск заявив, що участь Польщі в переговорах щодо Росії є обов'язковою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на саміті ЄС, що Польща не погодиться з ситуацією, за якої ключові рішення щодо безпеки та контактів із Росією ухвалюватимуться великими країнами без участі Варшави.

Про це повідомляє RMF FM .

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Як Польща ставиться до переговорів з Росією?

Під час дискусії деякі лідери країн ЄС розкритикували дії президента Європейської ради Антоніу Кошти, який встановив контакти з Москвою.

Частина учасників заявляла, що не всі держави були про це поінформовані заздалегідь, а також ставила під сумнів не сам факт комунікації, а її формат і можливі політичні наслідки.

За даними дипломатів, Польща, країни Балтії та низка північних держав застерігали від надмірної довіри до Кремля та наголошували на ризиках повторення сценаріїв, які вже використовувала Росія.

Окремо під час дебатів виникла суперечка щодо того, хто має представляти ЄС у разі переговорів із Росією. Дональд Туск наголосив, що Польща не визнаватиме форматів, у яких вона не бере участі, зокрема якщо йдеться про групу E3 (Франція, Німеччина та Велика Британія).

Нагадаємо, 17 червня видання Bloomberg повідомило, що президент Європейської ради Антоніу Кошта намагається встановити непублічний канал комунікації з Кремлем. За даними журналістів, головний радник Кошти вже провів дві розмови з високопоставленим російським посадовцем із близького оточення Путіна.

Водночас офіційні представники як з боку Євроради, так і Кремля, зокрема речник Дмитро Пєсков, цю інформацію не коментують.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спроби Євросоюзу налагодити прямі контакти з Володимиром Путіним. Як повідомляє Politico, лідери країн переконані, що зараз не час для переговорів із Кремлем.