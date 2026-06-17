Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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За даними видання, головний радник Кошти вже провів дві розмови з високопоставленим російським посадовцем із близького оточення Путіна.

Як повідомляється, ці контакти мають на меті підготувати основу для можливих майбутніх переговорів на високому рівні. Водночас офіційні представники як з боку Євроради, так і Кремля, зокрема речник Дмитро Пєсков, цю інформацію не коментують.

Разом із тим, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії окремо обговорили спільний підхід до залучення Росії до діалогу. Також вони планують узгоджувати свої подальші кроки з президентом України Володимиром Зеленським.

Автори матеріалу пишуть, що ЄС відчуває тиск та прагне забезпечити собі місце за столом переговорів після того, як минулого року прямі контакти з Путіним розпочав президент США Дональд Трамп.

Що в ЄС кажуть про відновлення контактів із Москвою?

У ЄС ідея відновлення контактів із Москвою й надалі залишається предметом суперечок. Частина країн пропонувала навіть призначити спеціального представника, однак це викликає занепокоєння через ризики впливу російської пропаганди.

Зокрема, згадується, що раніше Володимир Путін просував на таку роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який тривалий час співпрацював із "Газпромом".

Диктатор Путін, своєю чергою, відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню. Від початку дипломатичних контактів із Україною та США воєнний злочинець вимагає від Києва повністю віддати територію Донбасу, яку російська армія не в змозі окупувати з 2014 року, а також відмовитись від присутності європейських військ в Україні, як однієї з гарантій безпеки.

Такі умови категорично не влаштовують Україну.

Сторони шукають шляхи до мирних переговорів

Нещодавно Володимир Зеленський зустрівся із російським олігархом Романом Абрамовичем. За словами президента, бізнесмен розумів українську позицію та обіцяв передати зворотний зв’язок Кремлю, проте кінцеве рішення залишається за Володимиром Путіним.

Німеччина припускає, що мирні переговори можуть початись вже цього літа, оскільки Путін зрозумів, що війна фактично зайшла в глухий кут.

Тоді як на саміті G7 лідер США Дональд Трамп після врегулювання конфлікту на Близькому Сході заявив, що повністю зосередився на досягненні миру в Україні.