Об этом говорится в материале Bloomberg.

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По данным издания, главный советник Кошты уже провел две беседы с высокопоставленным российским чиновником из ближайшего окружения Путина.

Как сообщается, эти контакты призваны подготовить основу для возможных будущих переговоров на высоком уровне. В то же время официальные представители как со стороны Евросовета, так и Кремля, в частности пресс-секретарь Дмитрий Песков, эту информацию не комментируют.

При этом лидеры Германии, Франции и Великобритании отдельно обсудили совместный подход к вовлечению России в диалог. Также они планируют согласовывать свои дальнейшие шаги с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авторы материала пишут, что ЕС испытывает давление и стремится обеспечить себе место за столом переговоров после того, как в прошлом году прямые контакты с Путиным начал президент США Дональд Трамп.

Что в ЕС говорят о возобновлении контактов с Москвой?

В ЕС идея возобновления контактов с Москвой по-прежнему остается предметом споров. Часть стран предлагала даже назначить специального представителя, однако это вызывает беспокойство из-за рисков влияния российской пропаганды.

В частности, упоминается, что ранее Владимир Путин продвигал на эту роль бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который долгое время сотрудничал с "Газпромом".

Диктатор Путин, в свою очередь, отвергает любые предложения о прекращении огня. С самого начала дипломатических контактов с Украиной и США военный преступник требует от Киева полностью отдать территорию Донбасса, которую российская армия не в состоянии оккупировать с 2014 года, а также отказаться от присутствия европейских войск в Украине как одной из гарантий безопасности.

Такие условия категорически не устраивают Украину.

Стороны ищут пути к мирным переговорам

Недавно Владимир Зеленский встретился с российским олигархом Романом Абрамовичем. По словам президента, бизнесмен понимал украинскую позицию и обещал передать обратную связь Кремлю, однако окончательное решение остается за Владимиром Путиным.

Германия предполагает, что мирные переговоры могут начаться уже этим летом, поскольку Путин понял, что война фактически зашла в тупик.

В то же время на саммите G7 лидер США Дональд Трамп после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке заявил, что полностью сосредоточился на достижении мира в Украине.