Об этом сообщает RMF FM.

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Как Польша относится к переговорам с Россией?

В ходе дискуссии некоторые лидеры стран ЕС раскритиковали действия президента Европейского совета Антониу Кошти, который установил контакты с Москвой.

Часть участников заявляла, что не все государства были об этом проинформированы заранее, а также ставила под сомнение не сам факт коммуникации, а ее формат и возможные политические последствия.

По данным дипломатов, Польша, страны Балтии и ряд северных государств предостерегали от чрезмерного доверия к Кремлю и подчеркивали риски повторения сценариев, которые уже использовала Россия.

Отдельно в ходе дебатов возник спор о том, кто должен представлять ЕС в случае переговоров с Россией. Дональд Туск подчеркнул, что Польша не будет признавать форматы, в которых она не участвует, в частности если речь идет о группе E3 (Франция, Германия и Великобритания).

Напомним, 17 июня издание Bloomberg сообщило, что президент Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить закрытый канал связи с Кремлем. По данным журналистов, главный советник Кошты уже провел две беседы с высокопоставленным российским чиновником из ближайшего окружения Путина.

В то же время официальные представители как со стороны Евросовета, так и Кремля, в частности пресс-секретарь Дмитрий Песков, эту информацию не комментируют.

Впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки Евросоюза наладить прямые контакты с Владимиром Путиным. Как сообщает Politico, лидеры стран убеждены, что сейчас не время для переговоров с Кремлем.