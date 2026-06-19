Об этом говорится в материале Politico.

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Будет ли Европа вести переговоры с Путиным?

Во время саммита в Брюсселе Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц резко раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошти наладить контакты с Кремлем.

По словам трех собеседников издания, лидеры некоторых наиболее антироссийски настроенных стран, а также Дании и Нидерландов, поддержали позицию Макрона и Мерца. Некоторые из них даже выразили беспрецедентное возмущение действиями Кошты.

Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах,

– заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его словам, идея о необходимости неформальных дипломатических контактов ошибочна, а история уже неоднократно демонстрировала опасность попыток договориться с диктаторами.

Как отмечают в Politico, в течение последних месяцев в ЕС продолжаются дискуссии о том, нужно ли вообще поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным и кто должен ее осуществлять. Актуальность этого вопроса возросла после того, как президент США Дональд Трамп заключил предварительное мирное соглашение с Ираном и во время саммита G7 на этой неделе дал понять, что вновь сосредотачивается на войне в Украине.

По словам пяти чиновников, глава аппарата Кошти Педру Лоурти дважды контактировал с представителями Москвы в течение последних нескольких недель.

В свою очередь Макрон и Мерц убеждены, что сейчас не время для переговоров с Путиным. По их мнению, когда такой момент наступит, ведущую роль должны взять на себя Франция, Германия и Великобритания.

Я думаю, что президент (Макрон, – 24 Канал) разъяснил ситуацию и расставил все по своим местам,

– сказал чиновник французского правительства.

В то же время, по словам одного из чиновников страны-члена ЕС, "огромное количество" лидеров придерживалось противоположной точки зрения и поддержало Кошту.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил Politico, что прежде всего нужно понять, хочет ли вообще Путин вести переговоры. До того момента, по его мнению, никто, кроме Кошты, не может представлять Европейский Союз.

Если же Россия продемонстрирует готовность к диалогу, тогда придется решать, как действовать дальше.

К слову, 17 июня Владимир Зеленский провел координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению Украины, усилению международной поддержки и развитию дипломатических усилий.