Україна сама визначатиме територіальні межі, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна зможе сама визначати свої територіальні межі.
- Венс також зазначив, що Росія розуміє, що не зможе позбавити Україну незалежності.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна зможе сама визначати свої територіальні межі. Він казав, що Росія розуміє, що не позбавить Україну незалежності.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що заявив Джей Ді Венс?
Джей Ді Венс дав інтерв'ю виданню NBC News. У ньому йшлося зокрема про ввіну України і Росії та про очікування від мирних переговорів і закінчення війни.
За словами Венса, Україна зможе визначати свсої території.
Зрештою, українці самі вирішуватимуть, де провести територіальні межі в їхній країні,
– сказав Венс.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?
У МЗС України заявили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.
Після переговорів з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український лідер наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.
Наступного дня в Білому домі заявили, що підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна займаються США і вона у процесі. Опікуються цим держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник американського президента Стів Віткофф.