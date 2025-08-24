Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина сможет сама определять свои территориальные границы. Он говорил, что Россия понимает, что не лишит Украину независимости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что заявил Джей Ди Вэнс?

Джей Ди Вэнс дал интервью изданию NBC News. В нем говорилось в частности о войне Украины и России и об ожиданиях от мирных переговоров и окончания войны.

По словам Вэнса, Украина сможет определять свои территории.

В конце концов, украинцы сами будут решать, где провести территориальные границы в их стране,

– сказал Вэнс.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?