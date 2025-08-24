Украина сама будет определять территориальные границы, – Венс
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина сможет сама определять свои территориальные границы.
- Вэнс также отметил, что Россия понимает, что не сможет лишить Украину независимости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина сможет сама определять свои территориальные границы. Он говорил, что Россия понимает, что не лишит Украину независимости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что заявил Джей Ди Вэнс?
Джей Ди Вэнс дал интервью изданию NBC News. В нем говорилось в частности о войне Украины и России и об ожиданиях от мирных переговоров и окончания войны.
По словам Вэнса, Украина сможет определять свои территории.
В конце концов, украинцы сами будут решать, где провести территориальные границы в их стране,
– сказал Вэнс.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
В МИД Украины заявили, что Зеленский допускает возможность обсуждать с главой Кремля вопрос территорий.
После переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что такой диалог должен состояться без предварительных условий.
На следующий день в Белом доме заявили, что подготовкой встречи Зеленского и Путина занимаются США и она в процессе. Занимаются этим госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.