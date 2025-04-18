Венс оптимістично налаштований щодо переговорів про припинення вогню в Україні
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо переговорів між Україною та Росією під час візиту в Італію.
- Візит Венса до Італії триває з 18 по 20 квітня, де він провів зустрічі з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні та державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.
- США планують укласти перемир'я в Україні протягом наступних кількох тижнів, а Європейські партнери обговорюють можливі санкції проти Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив стриманий оптимізм щодо переговорного процесу між Україною та Росією. Зараз він перебуває з візитом в Італії.
Він зазначив, що поговорить про Україну з прем'єр-міністркою Італії Мелоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Венс оптимістичний щодо миру в Україні
Під час візиту в Італію Венс заявив, що оптимістично налаштований щодо переговорів між Україною та Росією.
У нас є деякі питання, які потрібно вирішити: я поінформую прем'єр-міністра (Джорджію Мелоні, – 24 Канал) про переговори між Росією і Україною, ми вже говорили про це раніше, у нас є відчуття позитиву і оптимізму,
– сказав він.
Візит Венса до Італії триває з 18 по 20 квітня. У Римі він вже провів низку зустрічей, зокрема з головою італійського уряду Джорджією Мелоні та державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, США налаштовані укласти повне перемир'я в Україні протягом наступних кількох тижнів. Європейські партнери підтримують зусилля США, а також обговорюють можливі санкції проти Росії у разі відсутності її поступок.