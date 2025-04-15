Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. На думку Венса, з боку Зеленського абсурдно звинувачувати США у цьому, оскільки Вашингтон "тримає" увесь український уряд.

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Як Венс відреагував на звинувачення Зеленського

Джей Ді Венс заявив, що засуджував Росію з 2022 року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення. Втім, за його словами, це зовсім не означає, що він "морально підтримує російську справу" чи повномасштабне вторгнення.

Ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити уряду (США – 24 Канал), який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян,

– пояснив віцепрезидент.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський розповів про зміни у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Президент зауважив, що новій американській адміністрації треба постійно пояснювати, здавалося б, очевидні факти про війну в Україні.

Також від команди Трампа лунали сигнали, що, буцімто, Путін прийшов на землі, які не є українськими, і там живуть росіяни. Володимир Зеленський каже, що йому складно пояснити Джей Ді Венсу, що Путін не прийшов нікого захищати.