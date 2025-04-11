В Конгресі вже відкрито говорять про можливий імпічмент Дональду Трампу. Громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус припустив у розмові з 24 Каналом, чи на сьогодні можливо оголосити імпічмент чинному президенту.

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Треба поставити Трампа на правильні рейки

Пінкус впевнений, що імпічмент наразі неможливий. В Білому домі були гірші ситуації, коли це не відбувалось.

Зверніть увагу! Конгресмен-демократ з Техасу Ел Грін 5 квітня, виступаючи на мітингу у Вашингтоні, заявив, що Трамп "не може" обіймати посаду президента. Також Грін пообіцяв внести подання про оголошення імпічменту Трампу, адже він на думку демократа, "не заслуговує" на посаду лідера країни.

Зараз в Конгресі більшість – республіканців. В Нижні палаті – 435 конгресменів та у Верхній – 100 сенаторів. В Сенаті, на його думку, має набратися 60 голосів проти Трампа, щоб відбувся імпічмент, але цього не станеться. В Палаті представників – зараз 220 республіканців та 213 демократів (2 місця – вакантні). Проте дві третини голосів за імпічмент також не наберуться.

Однак я б не хотів, щоб це сталося, тому що Джей Ді Венс (віцепрезидент США – 24 Канал) набагато страшніший за Трампа,

– наголосив Пінкус.

Якщо на чинного президента може здійснювати тиск з боку американців, які виходять на протести, або республіканців, що незадоволені його діями, і він може піти на поступки, то у Венса, за словами член Республіканської партії, хвора людина. У нього патологічна ненависть до Європи.

Якщо Венс стане президентом США, це буде рівнозначно тому, що якби Путін ним став. Він буде діяти так само як російський диктатор, який викорінюючи російське населення. Венс – ненавидить людей,

– сказав громадський діяч.

Саме віцепрезидент був тим, хто спровокував скандал, який стався 28 лютого в Овальному кабінеті під час пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Тому сили республіканців сьогодні спрямовані на те, щоб поставити Трампа на правильні рейки, і для цього є важелі: двопартійна єдність в Конгресі та американський народ,

– впевнений Борис Пінкус.

Коли, за його словами, перші наслідки тарифної війни, почнуть впливати на ціни на товари, коли вони навіть будуть зникати з прилавків, тоді незадоволення політикою Трампа буде зростати і протести стануть масовішими.

Нагадаємо, що по США прокотилася хвиля протестів проти агресивної політики Дональда Трампа. Фінансовий аналітик Дмитро Топчій пояснив, що люди незадоволені діями Ілона Маска, а також міграційною політикою та економічною ситуацією в США. Проти Трампа, за словами Топчія, виступили не лише демократи, а багато його "колишніх поціновувачів та фанатів". Сьогодні вони дуже "засмучені та розчаровані" ним.