Про це 24 Каналу розповів екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що виступ Венса на Мюнхенській безпековій конференції спричинив бурхливу реакцію. Європейці були неприємно вражені його звинуваченнями.

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Як Європі вийти з кризи

Як наголосив Кульпа, Джей Ді Венс розкритикував політику, яку роками вела Європа. Можливо, у такий спосіб американська влада хоче розворушити їх, аби вони нарешті увімкнулися на повну.

Якби Європа зберігала розум та думала про безпеку, міцність структур, трансатлантичне співробітництво, то проблем б не було. Росія ніколи б не посміла піти війною. Але Європа співпрацювала з Путіним. Німеччина накачувала його грошима, відмовилася підсилювати східний фланг НАТО. Блокувала вступ України. Німецькі еліти зливалися з російськими,

– сказав Кульпа.

Естонія, Латвія, Литва, Польща та низка інших країн Центральної Європи перебувають у певному сенсі у схожому геополітичному становищі до України. Результат війни також вплине на них.

Конструктивний підхід у цьому випадку – почати ще сильніше підтримувати Україну. Важливо, аби наша держава мала змогу виробляти ту зброю, яку їй потрібно, щоб стримувати Росію.

Потрібно фінансово допомагати. Україна виробляє зброю, яка далеко випереджає те, що є у європейців та американці. Зокрема, говоримо про ті ж стратегічні дрони, які літають по Росії кожного дня. А з часом можуть бути і крилаті та балістичні ракети,

– зазначив Кульпа.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп кинувся на Зеленського з дивними претензіями і цифрами, назвавши його "диктатором без виборів". Президент України коректно на це відповів. Тепер віцепрезидент США Джей Ді Венс придумав, що Зеленський "поливав Трампа брудом".