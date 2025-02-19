Об этом 24 Каналу рассказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвало бурную реакцию. Европейцы были неприятно поражены его обвинениями.

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Как Европе выйти из кризиса

Как отметил Кульпа, Джей Ди Вэнс раскритиковал политику, которую годами вела Европа. Возможно, таким образом американская власть хочет расшевелить их, чтобы они наконец-то включились на полную.

Если бы Европа сохраняла разум и думала о безопасности, прочности структур, трансатлантическом сотрудничество, то проблем бы не было. Россия никогда бы не посмела пойти войной. Но Европа сотрудничала с Путиным. Германия накачивала его деньгами, отказалась усиливать восточный фланг НАТО. Блокировала вступление Украины. Немецкие элиты сливались с российскими,

– сказал Кульпа.

Эстония, Латвия, Литва, Польша и ряд других стран Центральной Европы находятся в определенном смысле в похожем геополитическом положении к Украине. Результат войны также повлияет на них.

Конструктивный подход в этом случае – начать еще сильнее поддерживать Украину. Важно, чтобы наше государство имело возможность производить то оружие, которое ей нужно, чтобы сдерживать Россию.

Нужно финансово помогать. Украина производит оружие, которое далеко опережает то, что есть у европейцев и американцев. В частности, говорим о тех же стратегических дронах, которые летают по России каждый день. А со временем могут быть и крылатые, и баллистические ракеты,

– отметил Кульпа.

Напомним, недавно Дональд Трамп кинулся на Зеленского со странными претензиями и цифрами, назвав его "диктатором без выборов". Президент Украины корректно на это ответил. Теперь вице-президент США Джей Ди Вэнс придумал, что Зеленский "поливал Трампа грязью".