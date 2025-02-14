Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент DW Максим Драбок с места событий. По его словам, символично, что в День Святого Валентина видно, как США и Европа расходятся, а не сближаются. Об этом, в частности, свидетельствует выступление Джей Ди Вэнса, который жестко раскритиковал Европу.

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Были позитивные сигналы для Украины

Американские сенаторы, выступавшие на конференции, считают, что нельзя отвергать идею со вступлением Украины в НАТО. Это должно быть одним из рычагов влияния, которым нужно давить на Путина.

Обратите внимание! Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает вступление Украины в НАТО. Он предложил свою идею, как это можно реализовать.

Европейские чиновники также осознают, что нужно и в дальнейшем поддерживать Украину. От результата войны будет зависеть будущее всей Европы. И не только.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления заявила – если упадет Украина, то это затронет национальные интересы не только Европы, но и США. Поэтому обе должны быть заинтересованы в том, чтобы Украина выстояла,

– рассказал корреспондент.

Украинская делегация высказывалась довольно осторожно. Никто не хочет ссориться с Трампом. Там делают все, чтобы перетянуть президента США на нашу сторону.

"Холодный душ" для Европы

Американские чиновники буквально намекали, что никто уже не будет просто так помогать Европе. Она сама должна быть ответственной за то, что происходит на континенте.

Есть надежда, что так Европа начнет действовать активнее и решительнее. В том числе и относительно дальнейшей поддержки Украины.

В любом случае тут был "холодный душ" от американцев. Они не стеснялись и даже говорили, что Соединенные Штаты уже не будут "добрым дядей Сэмом",

– рассказал корреспондент.

Добавим, Владимир Зеленский уже выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он объяснил, что должна сделать Украина, если не будет вступления в НАТО. Подробнее читайте в материале 24 Канала.