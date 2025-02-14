Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова политика на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Сенатор рассказал свое видение ситуации.

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Что заявил американский сенатор

По словам Грэма, в случае нового вторжения Путина, состоится не только немедленное вступление Украины в НАТО.

Ситуация будет влиять на американский бизнес, поэтому произойдут и "другие плохие вещи" для России: санкции, солдаты в Украине и тому подобное.

Как вам такая идея, если мы не можем этого человека (Зеленского – 24 Канал) пустить в НАТО? Но мы можем доказать Путину, что если он нападет снова, Украина будет в НАТО,

– сказал политик.

По мнению Грэма, при таком условии российский диктатор не вторгнется еще раз.

К слову, ранее президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО. Но это не значит, что Украина не изменит эту политику, ведь членство в альянсе - действенная гарантия мира.