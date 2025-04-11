В Конгрессе уже открыто говорят о возможном импичменте Дональду Трампу. Общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус предположил в разговоре с 24 Каналом, возможно ли на сегодня объявить импичмент действующему президенту.

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Надо поставить Трампа на правильные рельсы

Пинкус уверен, что импичмент пока невозможен. В Белом доме были худшие ситуации, когда это не происходило.

Обратите внимание! Конгрессмен-демократ из Техаса Эл Грин 5 апреля, выступая на митинге в Вашингтоне, заявил, что Трамп "не может" занимать должность президента. Также Грин пообещал внести представление об объявлении импичмента Трампу, ведь он по мнению демократа, "не заслуживает" должности лидера страны.

Сейчас в Конгрессе большинство – республиканцев. В Нижней палате – 435 конгрессменов и в Верхней – 100 сенаторов. В Сенате, по его мнению, должно набраться 60 голосов против Трампа, чтобы состоялся импичмент, но этого не произойдет. В Палате представителей – сейчас 220 республиканцев и 213 демократов (2 места – вакантны). Однако две трети голосов за импичмент также не наберутся.

Но я бы не хотел, чтобы это произошло, потому что Джей Ди Вэнс (вице-президент США – 24 Канал) гораздо страшнее Трампа,

– подчеркнул Пинкус.

Если на действующего президента можно осуществлять давление со стороны американцев, которые выходят на протесты, или республиканцев, что недовольны его действиями, и он согласиться пойти на уступки, то у Вэнса, по словам члена Республиканской партии, больной человек. У него патологическая ненависть к Европе.

Если Вэнс станет президентом США, это будет равнозначно тому, что если бы Путин им стал. Он будет действовать так же как российский диктатор, который искореняет русское население. Вэнс – ненавидит людей,

– сказал общественный деятель.

Именно вице-президент был тем, кто спровоцировал скандал, который произошел 28 февраля в Овальном кабинете во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Поэтому силы республиканцев сегодня направлены на то, чтобы поставить Трампа на правильные рельсы, и для этого есть рычаги: двухпартийное единство в Конгрессе и американский народ,

– уверен Борис Пинкус.

Когда, по его словам, первые последствия тарифной войны, начнут влиять на цены на товары, когда они даже буди исчезать с прилавков, тогда недовольство политикой Трампа будет расти и протесты станут более массовыми.

Напомним, что по США прокатилась волна протестов против агрессивной политики Дональда Трампа. Финансовый аналитик Дмитрий Топчий объяснил, что люди недовольны действиями Илона Маска, а также миграционной политикой и экономической ситуацией в США. Против Трампа, по словам Топчия, выступили не только демократы, а много его "бывших ценителей и фанатов". Сегодня они очень "расстроены и разочарованы" им.