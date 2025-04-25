Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что есть нюансы: или будет говориться о прекращении огня, как этого ранее стремились США и на что согласилась Украина еще в марте, или о заключении мирного соглашения, как хотят россияне и в котором будут зафиксированы определенные уступки со стороны Киева.

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США хотят, чтобы Кремль тоже шел на уступки

Согласно последней информации, Уиткофф якобы привез в Москву предложения от Трампа, где должны быть очерчены уступки со стороны России. Они специфические, например, что Кремль должен признать право Украины на то, чтобы она имела собственную мощную армию.

Это предмет для переговоров, потому что когда Россия начинала так называемую "сво", она ставила одну из ее целей – демилитаризацию Украины. Затем, как напомнил политолог, на переговорах в 2022 году Путин требовал сократить ВСУ до 80 тысяч человек. Для Украины это неприемлемо.

То, что американцы поняли, что Москва должна делать какие-то уступки, это уже хорошо. Другое дело, согласится ли на это Путин,

– отметил Фесенко.

В последнее время Уиткофф больше напоминает не столько спецпосланника Трампа, как самого Путина. Это зависит от того с кем и как он общается. Когда он едет в Москву, то он спецпосланник Трампа, а когда возвращается в США – то фактически выступает в роли представителя российского диктатора.

Американский мирный план могли изменить

Политолог отметил, что проблема Уиткоффа в том, что он находится под влиянием главы Кремля. Это, по словам Фесенко, очень заметно. Даже тот мирный план, о котором написали западные СМИ, скорее напоминает план Уиткоффа и Путина, а Трамп его просто принял.

Дальше начались проблемы. Предполагаю, что перед визитом Уиткоффа в Москву, этот план откорректировали, сделали более нейтральным и сбалансированным. Однако на эту версию плана все равно надо получить согласие Путина или согласие хотя бы на переговоры,

– объяснил Фесенко.

Лидер США заявляет, что нужно, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Политолог отметил, что именно так и должно быть, а не так как сделали США ранее, написав свой план и требуя от Украины и Европы согласиться на него без обсуждения.

"Такой стиль переговоров со стороны администрации Трампа. Сейчас ситуация меняется, но все зависит, как и раньше, от того удастся ли дожать Путина и убедить его в том, что надо начинать реальные переговоры, искать компромиссы", – озвучил Фесенко.

У лидера США осталось мало времени

То, что Уиткофф привезет из Москвы как результат своего визита, может быть обнародовано позже, но все же уже совсем скоро стоит ожидать реакцию после этой встречи, потому что времени у Трампа до его условного дедлайна (конец апреля) осталось мало.

Фесенко отметил, что до наступления 100 дней его пребывания на посту президента он хочет получить хоть какой-то результат, сами переговоры могут продолжиться и в мае, но ему важно выйти на финишную прямую.

"Важно, что будет 26 апреля, поскольку состоится погребение Папы Римского Франциска и там будут присутствовать различные лидеры стран мира, в частности Трамп, Зеленский, Макрон. Есть предположение, что может состояться рабочая встреча американского и украинского президентов", – рассказал политолог.

Если диалог между ними состоится, то это, по словам Фесенко, будет означать, что переговорный процесс продолжается. Тогда, возможно, на следующей неделе пройдет встреча по согласованию дальнейших шагов. В частности нового раунда официальных переговоров, где будут уже не просто встречи США с Россией, США с Украиной, а все участники соберутся за одним столом.

К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если не будет успевать приехать на похороны Папы Римского, Украину там будут представлять глава МИД Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.