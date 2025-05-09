06:15, 9 мая

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, заявил, что хочет, чтобы Украина компенсировала военную помощь, которую ей предоставила Румыния.

Во время дебатов вечером 8 мая на вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины, Симион ответил, что его страной является Румыния и он будет голосовать только в соответствии с интересами румынского народа, не отдавая приоритета другим государствам.

Я люблю свою страну и верю, что румынские студенты, я верю, что румынские фермеры, я верю, что румынские пенсионеры должны иметь приоритет, и наша позиция относительно захватнической войны России против Украины, которая длится уже три года, это нейтралитет, отсутствие эскалации, отсутствие вооружения и идеальное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера,

– сказал румынский политик.

Он отметил, что пришло время "поднять Румынию со дна, выздороветь и смотреть в будущее". По его мнению, только тогда, когда у румынского населения все будет хорошо, можно будет беспокоиться о благосостоянии других.

Симион добавил, что государство не будет помогать другим странам, если он станет президентом, аргументируя это тем, что "для обороны есть НАТО, а не Европейский Союз". Он также отметил, что хочет от Украины компенсации за предоставленную Румынией помощь, в частности за системы Patriot, которые предоставил нынешний президент страны Клаус Йоханнис.

Кроме этого, лидер AUR заявил, что Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих на ее территории.