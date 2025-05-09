О главных событиях дня по состоянию на пятницу, 9 мая, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, перипетии вокруг мирных переговоров рассказывает 24 Канал.
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Главные события 9 мая
Румыния хочет компенсации от Украины за военную помощь
Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, заявил, что хочет, чтобы Украина компенсировала военную помощь, которую ей предоставила Румыния.
Во время дебатов вечером 8 мая на вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины, Симион ответил, что его страной является Румыния и он будет голосовать только в соответствии с интересами румынского народа, не отдавая приоритета другим государствам.
Я люблю свою страну и верю, что румынские студенты, я верю, что румынские фермеры, я верю, что румынские пенсионеры должны иметь приоритет, и наша позиция относительно захватнической войны России против Украины, которая длится уже три года, это нейтралитет, отсутствие эскалации, отсутствие вооружения и идеальное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера,
– сказал румынский политик.
Он отметил, что пришло время "поднять Румынию со дна, выздороветь и смотреть в будущее". По его мнению, только тогда, когда у румынского населения все будет хорошо, можно будет беспокоиться о благосостоянии других.
Симион добавил, что государство не будет помогать другим странам, если он станет президентом, аргументируя это тем, что "для обороны есть НАТО, а не Европейский Союз". Он также отметил, что хочет от Украины компенсации за предоставленную Румынией помощь, в частности за системы Patriot, которые предоставил нынешний президент страны Клаус Йоханнис.
Кроме этого, лидер AUR заявил, что Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих на ее территории.
Трамп призвал к перемирию на 30 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты призывают Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюден.
Трамп пригрозил, что в случае несоблюдения перемирия США и их партнеры введут дальнейшие санкции.
Тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир,
– заверил он.
Он добавил, что "все это можно сделать очень быстро", имея в виду завершение войны в Украине и заключение мирного соглашения. Американский лидер также заверил, что будет доступен в любой момент, если понадобятся его услуги.
Какой была ситуация на фронте за прошедшие сутки
- На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска.
- На Куьпянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение вечером еще продолжалось.
- На Лиманском направлении российские военные 21 раз атаковали позиции украинских Сил обороны неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Одно боестолкновение вечером еще продолжалось.
- На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки.
- На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжались вечером.
- На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.
- На Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Вечером еще продолжались пять боестолкновений.
- На Новопавловском направлении россияне 25 раз атаковали вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки удалось отбить, одно боестолкновение вечером еще продолжалось.
- На Ореховском направлении украинские военные отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.
- На Приднепровском направлении оккупанты совершили пять неудачных попыток продвинуться вперед.
- На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения продолжались вечером.