Про головні події дня станом на п'ятницю, 9 травня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, перипетії навколо мирних переговорів розповідає 24 Канал.
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Головні події 9 травня
Румунія хоче компенсації від України за військову допомогу
Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, заявив, що хоче, аби Україна компенсувала військову допомогу, яку їй надала Румунія.
Під час дебатів ввечері 8 травня на запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет допомоги для України, Сіміон відповів, що його країною є Румунія і він голосуватиме лише відповідно до інтересів румунського народу, не віддаючи пріоритету іншим державам.
Я люблю свою країну і вірю, що румунські студенти, я вірю, що румунські фермери, я вірю, що румунські пенсіонери повинні мати пріоритет, і наша позиція щодо загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже три роки, це нейтралітет, відсутність ескалації, відсутність озброєння та ідеальне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера,
– сказав румунський політик.
Він зазначив, що настав час "підняти Румунію з дна, одужати й дивитися в майбутнє". На його думку, лише тоді, коли в румунського населення все буде добре, можна буде турбуватися про добробут інших.
Сіміон додав, що держава не допомагатиме іншим країнам, якщо він стане президентом, аргументуючи це тим, що "для оборони є НАТО, а не Європейський Союз". Він також зауважив, що хоче від України компенсації за надану Румунією допомогу, зокрема за системи Patriot, які надав теперішній президент країни Клаус Йоганніс.
Окрім цього, лідер AUR заявив, що Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають на її території.
Трамп закликав до перемир'я на 30 днів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закликають Україну та Росію безумовно припинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що режим припинення вогню буде дотриманий.
Трамп пригрозив, що у випадку недотримання перемир'я США та їхні партнери запровадять подальші санкції.
Тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося. Як президент, я залишуся прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир,
– запевнив він.
Він додав, що "все це можна зробити дуже швидко", маючи на увазі завершення війни в Україні та укладення мирної угоди. Американський лідер також запевнив, що буде доступний будь-якої миті, якщо знадобляться його послуги.
Якою була ситуація на фронті минулої доби
- На Харківському напрямку впродовж дня українські війська відбили чотири атаки росіян в районі Вовчанська.
- На Ку'пянському напрямку українські захисники відбили чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення увечері ще тривало.
- На Лиманському напрямку російські військові 21 раз атакували позиції українських Сил оборони неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Одне боєзіткнення увечері ще тривало.
- На Сіверському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривали увечері.
- На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.
- На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Увечері ще тривали п’ять боєзіткнень.
- На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів атакували поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки вдалося відбити.Одне боєзіткнення увечері ще тривало.
- На Оріхівському напрямку українські військові відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.
- На Придніпровському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих спроб просунутись вперед.
- На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення тривали увечері.