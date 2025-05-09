Во время него политики говорили о прекращении огня и мирном урегулировании российско-украинской войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что известно о разговоре Ермака и Рубио

По словам главы Офиса Президента, разговор с Рубио стал продолжением вчерашнего контакта украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме Рубио, в обсуждении также приняли участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и генерал Кит Келлог. Украинскую сторону вместе с Ермаком представлял министр обороны Рустем Умеров.

Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты,

– рассказывает Ермак.

Он также добавляет, что американские чиновники высоко оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве с США. По мнению руководителя Офиса Президента, это исторический документ, который открывает новый этап в отношениях между странами и создает дополнительные возможности для укрепления украинско-американского сотрудничества.

Ермак поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и конструктивный диалог в самые сложные времена и заверил, что Украина продолжает движение к справедливому и устойчивому миру.