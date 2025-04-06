Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что говорит Грин о намерениях по импичменту Трампа

В субботу, 5 апреля, во время выступления на митинге в Вашингтоне, Эл Грин заявил, что Трамп "не может" занимать должность главы исполнительной власти. Конгрессмен подчеркнул, что нужен Сенат, который на этот раз признает президента Америки виновным.

Я хочу, чтобы вы знали – от всего сердца – я понимаю, что он является Голиафом. Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию. Однако, друзья мои, для каждого Голиафа существует Давид,

– сказал Грин в обращении к демонстрантам.

Он добавил, что в течение месяца внесет представление об объявлении импичмента Дональду Трампу.

"И я хочу, чтобы вы знали, господин Президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. Я иду за вами. Господин Президент, этот Давид идет за вами", – заявил политик.

Грин также добавил, что Трампу нельзя доверить "свободу и правосудие для всех", а также "правительство народа, избранное народом и для народа".

Как отреагировали в Белом доме на заявления Грина

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Лиз Гастон в комментарии изданию The Hill отметила, что позиция Трампа "четкая: он всегда будет защищать социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на них право".

Справочно! Mediacare – это федеральная программа медицинского страхования в Соединенных Штатах для людей в возрасте от 65 лет и младше людей с ограниченными возможностями, а Medicaid – это государственная программа медицинской малообеспеченным категориям населения США.

"Между тем позиция демократов заключается в предоставлении выплат по программам Social Security, Medicaid и Medicare нелегальным иммигрантам, что приведет к банкротству этих программ и ударит по американским пенсионерам", – отметила Гастон.

К слову, конгрессмен Эл Грин еще 5 февраля во время выступления в Палате представителей Грин заявил, что подаст на импичмент против Трампа после того, как глава Белого дома предложил взять Сектор Газы под контроль Америки. Грин возглавлял несколько попыток импичмента во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме, но они не имели успеха.