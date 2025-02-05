Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Отмечается, что соответствующее заявление Грин сделал во время заседания палаты 5 февраля.

Читайте также Сектор Газа – руина: что задумал Трамп и куда хочет выселить 2 миллиона палестинцев

Трампу могут снова объявить импичмент

Конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента и обвинил Трампа в "коварных действиях".

Движение по импичменту президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что подаю статьи об импичменте против президента за предложенные коварные действия и совершенные коварные действия,

– заявил он.

Дональд Трамп 4 февраля публично признал, что планирует превратить Сектор Газы в "ближневосточную ривьеру". Президент США также намекает, что предварительно хочет переселить оттуда палестинцев.

Эти предложения Трампа ожидаемо раскритиковала Демократическая партия США – в частности Эл Грин назвал идею "этнической чисткой".

Этническая чистка – это не шутка, особенно когда она поступает от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он имеет способность совершенствовать то, что он говорит, этническая чистка в Газе – это не шутка, и премьер-министру Израиля должно быть стыдно, зная историю своего народа,

– объяснил конгрессмен.

К слову, идею превращения Сектора Газа в "первоклассный объект недвижимости" Трамп якобы обсуждал с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Подобные идеи американский президент высказывал и в отношении Одессы и Северной Кореи, рассматривая их перспективы для развития недвижимости.