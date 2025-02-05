Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Зазначається, що відповідну заяву Грін зробив під час засідання палати 5 лютого.

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Трампу можуть знову оголосити імпічмент

Конгресмен Ел Грін ініціював процедуру імпічменту та звинуватив Трампа у "підступних діях".

Рух щодо імпічменту президента розпочався. Я встаю, щоб оголосити, що подаю статті про імпічмент проти президента за запропоновані підступні дії та скоєні підступні дії,

– заявив він.

Дональд Трамп 4 лютого публічно визнав, що планує перетворити Сектор Гази на "близькосхідну рив'єру". Президент США також натякає, що попередньо хоче переселити звідти палестинців.

Ці пропозиції Трампа очікувано розкритикувала Демократична партія США – зокрема Ел Грін назвав ідею "етнічною чисткою".

Етнічна чистка – це не жарт, особливо коли вона надходить від президента Сполучених Штатів, найвпливовішої людини у світі, коли він має здатність вдосконалювати те, що він говорить, етнічна чистка в Газі – це не жарт, і прем'єр-міністру Ізраїлю має бути соромно, знаючи історію свого народу,

– пояснив конгресмен.

До слова, ідею перетворення Сектору Гази на "першокласний об'єкт нерухомості" Трамп нібито обговорював із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Подібні ідеї американський президент висловлював і щодо Одеси та Північної Кореї, розглядаючи їх перспективи для розвитку нерухомості.