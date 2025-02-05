Цю ідею влітку 2024 він навіть обговорив із прем'єром Ізраїлю Нетаньягу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на WSJ.

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Трамп оцінював Сектор Гази, Одесу та КНДР з точки зору розвитку нерухомості

Особа, яка безпосередньо знайома з розмовою обох лідерів, стверджує, що Трамп просив Нетаньягу подумати про те, які типи готелів можна побудувати у Секторі Гази.

Але тоді він не говорив про, те що США захочуть контролювати цю територію.

До слова, зять Трампа Джаред Кушнер, який працював над близькосхідною політикою під час першого президентського терміну свого тестя, також стверджував, що набережна Гази "може бути дуже цінною".

Уже кілька місяців потому, 4 лютого, Трамп публічно визнав, що планує перетворити Сектор Гази на "близькосхідну рив'єру". Штати також натякають, що попередньо хочуть переселити звідти палестинців.

Щоправда, цю ідею американського президента накрив шквал критики. План Трампа назвали "поганим жартом".

До слова, WSJ стверджує, що восени 2024 року Трамп також говорив Зеленському, що Україна, зокрема, Одеса, "буде гарним місцем для розвитку нерухомості".

З такими ж думками Трамп звертався до диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, сподіваючись таким чином переконати його позбутися свого ядерного арсеналу.