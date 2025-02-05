Так, команда Трампа заявила про готовність взяти під контроль Сектор Гази і відбудову регіону, щоб перетворити його на "близькосхідну рив'єру". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Трамп хоче бути прозорим з палестинцями

США обіцяють палестинцям, що вони можуть розпочати краще життя – "кращі можливості, кращі фінансові умови, кращі прагнення".

Усього цього наразі вони не мають, бо "ставлять намет у Секторі Гази" серед 30 000 боєприпасів, які можуть вибухнути будь-якої миті.

"Мир у регіоні означає краще життя для палестинців. Краще життя не обов'язково пов'язане з фізичним простором, у якому ви перебуваєте сьогодні", – сказав посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Він заявив, що Трамп закликає зробити життя цих людей краще.

Президент каже: "Зробімо для цих людей краще. Даймо їм більше надії. Нехай вони зроблять цей вибір". І я думаю, що він має рацію,

– додав Віткофф.

Спецпосланець також наголосив, що Трамп "хоче бути прозорим з палестинським народом", і додав, що Газа буде непридатною для життя наступні 10 – 15 років.