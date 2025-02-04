Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зауваживши, що Ізраїль може продовжувати проводити короткі військові операції. Для нормалізації ситуації можна буде залучити іншу країну.

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Чому угода про припинення вогню може бути неефективною

На думку генерал-майора, угода про перемир'я не буде тривалою. Сама угода має три етапи, перший з яких є найлегшим.

Я вважаю, проблема почнеться на 16-й день, коли вони почнуть переговори щодо другого етапу. В цьому будуть серйозні перешкоди,

– наголосив він.

За словами Чепмена, не слід очікувати тривале припинення вогню. Можливо, буде відбуватись "війна між війнами", коли Ізраїль не покине ідею проведення коротких операцій, коли це буде необхідно для майбутнього збереження їхньої безпеки. Якщо буде загроза з боку ХАМАСу, то Ізраїль порушить припинення вогню.

Зауважте! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп висловив думку про те, що мирна угода неможлива з обох сторін. Поки що мовиться лише про припинення вогню, а не про визнання та дипломатичні відносини.

З іншого боку, ще раніше Ізраїль вказав у доктрині "Операція заради перемоги" 2020 року, що ХАМАС-армія терору, заснована на ракетах. Однак зараз ХАМАС втратив свої потуги щодо цього.

У них, мабуть, вже немає армії. Так, ми бачили багато людей, які ходили зі зброєю в руках, коли були звільнені заручники, але це було більше політичним шоу, аніж реальною військовою потужністю,

– зауважив генерал-майор.

Він підсумував, що потрібно мати надію щодо тривалості перемир'я, але очікувати найгіршого. Для подальшої нормалізації на Близькому Сході, є можливість залучити до цього процесу, наприклад, Саудівську Аравію.

"Однак для того, щоб це сталося, не обов'язково потрібна дорожня карта миру, а карта чогось, що містить поступові кроки на майбутнє, щоб спробувати переконатися, що припинення вогню триватиме надалі", – додав Чепмен.