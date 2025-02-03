Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу зазначив, що в межах другого етапу угоди ХАМАС може звільнити понад 20 заручників, якщо вдасться реалізувати до кінця перший.

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Що передбачає мирна угода?

Зараз діє перший етап угоди тривалістю 42 дні, на 16-й день (у вівторок) мають розпочатися переговори стосовно другого етапу. В межах першого мають бути повернені на волю 33 ізраїльтянина, 25 з них живі, а 8 мертві. Тобто буде передача тіл вбитих заручників. ХАМАС окрім ізраїльських громадян також утримував іноземних, вже вийшли на волю 5 жителів Таїланду.

Мирна угода неможлива як з боку ХАМАСу, так і з боку Ізраїлю. Поняття мирної угоди в Ізраїлі та й загалом на Близькому Сході має чіткі параметри: визнання, дипломатичні відносини. Зараз про це не мовиться, а тільки про припинення вогню,

– пояснив Шарп.

За яких умов можливий наступний етап угоди?

Досі ХАМАС вимагав, щоб другий етап передбачав не просто обмін, коли звільняючи ізраїльтян, організація отримувала сотні, а то й тисячі своїх терористів, а й гарантії свого збереження.

"Вони (представники ХАМАСу – 24 Канал) хочуть припинення бойових дій, аби Ізраїль їх не чіпав, при цьому вони б залишалися при владі в Секторі Гази, отримавши всю територію під свій контроль, додатково єгипетський кордон та безліч преференцій від міжнародної спільноти, яка буде їх годувати й економічно забезпечувати", – розповів Шарп.

Загроза для Ізраїлю

Військовий оглядач з Ізраїлю впевнений, що у такому випадку за декілька років, не дивлячись на те, що ХАМАС зазнав втрати в майже 20 тисяч вбитих та залишився без свого ракетного потенціалу, маючи гарантію недоторканості, буде втілювати серйозну загрозу для Ізраїлю.

Досі такий стан речей для Ізраїлю був нестерпним. Як пояснив військовий оглядач, зараз питання у тому, як збираються прибрати ХАМАС від влади, тому що нині складно уявити, аби він сам відмовився від неї.

Це може стати тільки результатом серйозного військового і політичного тиску або повної військової поразки, коли Ізраїль візьме під контроль всю територію Сектора Гази. Від другого варіанту Ізраїль з низки міркувань досі відмовлявся,

– зауважив Шарп.

Якщо до цього варіанту не вдатися, то, на думку військового оглядача з Ізраїлю, повалення влади ХАМАСу не може бути гарантоване. Шарп зазначив, що для того, аби другий етап угоди відбувся, одна зі сторін (Ізраїль чи ХАМАС) має відмовитися від своїх фундаментальних вимог. Ізраїль досі вимагав права на продовження війни, щоб потім ХАМАСу не було в Секторі Гази, а ХАМАС хоче як раз зворотного.