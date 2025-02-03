Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что в рамках второго этапа соглашения ХАМАС может освободить более 20 заложников, если удастся реализовать до конца первый.

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Что предусматривает мирное соглашение?

Сейчас действует первый этап соглашения продолжительностью 42 дня, на 16-й день (во вторник) должны начаться переговоры относительно второго этапа. В рамках первого должны быть возвращены на свободу 33 израильтянина, 25 из них живы, а 8 мертвы. То есть будет передача тел убитых заложников. ХАМАС кроме израильских граждан также удерживал иностранных, уже вышли на свободу 5 жителей Таиланда.

Мирное соглашение невозможно как со стороны ХАМАСа, так и со стороны Израиля. Понятие мирного соглашения в Израиле и вообще на Ближнем Востоке имеет четкие параметры: признание, дипломатические отношения. Сейчас об этом не говорится, а только о прекращении огня,

– объяснил Шарп.

При каких условиях возможен следующий этап соглашения?

До сих пор ХАМАС требовал, чтобы второй этап предусматривал не просто обмен, когда освобождая израильтян, организация получала сотни, а то и тысячи своих террористов, но и гарантии своей сохранности.

"Они (представители ХАМАСа – 24 Канал) хотят прекращения боевых действий, чтобы Израиль их не трогал, при этом они бы оставались у власти в Секторе Газа, получив всю территорию под свой контроль, дополнительно египетскую границу и множество преференций от международного сообщества, которое будет их кормить и экономически снабжать", – рассказал Шарп.

Угроза для Израиля

Военный обозреватель из Израиля уверен, что в таком случае за несколько лет, несмотря на то, что ХАМАС понес потери в почти 20 тысяч убитых и остался без своего ракетного потенциала, имея гарантию неприкосновенности, будет воплощать серьезную угрозу для Израиля.

До сих пор такое положение вещей для Израиля было невыносимым. Как пояснил военный обозреватель, сейчас вопрос в том, как собираются убрать ХАМАС от власти, потому что сегодня сложно представить, чтобы он сам отказался от нее.

Это может стать только результатом серьезного военного и политического давления или полного военного поражения, когда Израиль возьмет под контроль всю территорию Сектора Газы. От второго варианта Израиль по ряду соображений до сих пор отказывался,

– заметил Шарп.

Если к этому варианту не прибегнуть, то, по мнению военного обозревателя из Израиля, свержение власти ХАМАСа не может быть гарантировано. Шарп отметил, что для того, чтобы второй этап соглашения состоялся, одна из сторон (Израиль или ХАМАС) должна отказаться от своих фундаментальных требований. Израиль до сих пор требовал права на продолжение войны, чтобы потом ХАМАСа не было в Секторе Газа, а ХАМАС хочет как раз обратного.