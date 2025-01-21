Як розповів 24 Каналу політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, найважливішим в угоді є звільнення заручників. Троє жінок-ізраїльтянок вже повернулися до своїх родин і це лише початок.

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У чому недоліки угоди

Упродовж багатьох років ізраїльтяни чекали приходу Трампа до влади, бо думали, що він має особливе ставлення до країни, євреїв. Найбільше було очікувань, що тоді вдасться остаточно знищити осередок терористів ХАМАС у Секторі Гази.

Ще не ставши президентом, Трамп обіцяв провести зачистку, розгромити Іран і принести євреям щастя. Але нічого схожого не відбулося. Він використав свій великий вплив на ізраїльську владу, щоб протиснути план, який готувався ще з участю адміністрації Байдена,

– зауважив Ігор Ейдман.

Варто розуміти, що цей план передбачає звільнення лише частини заручників, в обмін на це Ізраїль має відмовитися від знищення ХАМАС. Також відповідно до угоди військові ЦАХАЛ повинні вийти з Гази. Фактично ми бачимо відновлення ситуації, яка була до нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Трамп здав своїх союзників і змусив їх відмовитися від знищення терористичного "гнізда". Сподівання людей не виправдалися. Нового президента США цікавить тільки власна вигода та кар'єра. Він типовий аферист, для якого не існує ніяких ідеалів,

– підкреслив політолог.

Скоро в цьому переконаються лідери всіх країн, які досі вірять Трампу. Зокрема це стосується Росії, адже ніяких поступок для путінського режиму не буде.

Тимчасове затишшя в Ізраїлі намагатимуться продати як перемогу. Після цього Трамп може спробувати організувати нову аферу з власною криптовалютою, яка шалено розвивається. Вона може принести мільярди доларів і на цьому зараз фокусується новообраний президент США.

Нагадаємо, ХАМАС та Ізраїль домовились про угоду 15 січня. Вона складається з трьох етапів. Під час першого бійці ЦАХАЛ мали припинити вогонь, далі відбувся обмін заручниками.

Ізраїль відпустив з тюрем 90 палестинців, серед яких є неповнолітні. Всіх їх підозрювали у неважких злочинах. Натомість ХАМАС передав трьох жінок-ізраїльтянок.