Цьому обурилися на Близькому Сході та за його межами, повідомляє 24 Канал. Нагадаємо, що Штати зібралися переселити палестинців із Сектора Гази та зайнятися відбудовою території.

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Палестинці відреагували на плани Трампа

План Трампа на перетворення Сектора Гази на "близькосхідну рив'єру" та виселення палестинців викликав, зокрема, реакцію лідера палестинської делегації в ООН Ріяда Мансура.

Він порекомендував американському президенту замість того, щоб переселяти людей інші країни, дозволити їм повернути свої домівки в Ізраїлі.

Для тих, хто хоче відправити палестинський народ у "гарне місце", дозвольте йому повернутися до своїх перших домівок на території теперішнього Ізраїлю. Там гарні місця, і вони з радістю туди повертатимуться,

– сказав Мансур.

Він додав, що палестинці самі хочуть відбудувати Газу, і закликав світових лідерів поважати їхні бажання.

У Саудівській Аравії закликали не порушувати прав палестинців

На плани Трампа також відреагувало міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.

Воно підтвердило своє "повне заперечення будь-яких порушень законних прав палестинського народу, чи то через політику ізраїльських поселень, анексію палестинських земель або спроби витіснити палестинський народ з їхньої землі".

Сьогодні міжнародна спільнота зобов'язана працювати над полегшенням тяжких людських страждань, які завдано палестинському народу, який залишиться відданим своїй землі і не піде з неї,

– йдеться у заяві міністерства.

До слова, Саудівська Аравія разом із Єгиптом, Йорданією та групою інших арабських країн, куди хочуть переселити палестинців, у спільній заяві наголосили, що такі дії Трампа можуть призвести до подальшого розширення конфлікту на Близькому Сході.

Переселення або "викорінення палестинців з їхньої землі", кажуть, загрожуватиме стабільності в регіоні та "підірве шанси на мир і співіснування серед його людей".

У США також не всі оцінили плани Трампа на Сектор Гази

Як передає NYT, американський сенатор, демократ Кріс Мерфі назвав ідею Трампа "поганим жартом".

Він також заявив, що вона має на меті відвернути увагу суспільства від масштабних спроб Ілона Маска скоротити уряд США.

У мене є для вас новина – ми не захоплюємо Газу. Але ЗМІ та балакучий клас зосередяться на цьому протягом кількох днів, і Трампу вдасться відволікти всіх від справжньої історії – мільярдери захоплюють уряд, щоб красти у звичайних людей,

– заявив Мерфі.

Інший сенатор Кріс Ван Холлен назвав ідею Трампа "етнічною чисткою іншим ім'ям".

"Якщо США розмістять війська для примусового виселення мусульман і християн – як моїх двоюрідних братів – із Гази, то США не тільки загрузнуть у черговій безрозсудній окупації, але й будуть винні у злочині етнічної чистки", – також додав колишній конгресмен-республіканець від Мічигану Джастін Амаш, який має палестинське походження.

Національний виконавчий директор Ради з американо-ісламських відносин Ніхад Авад зауважив, що втручання у життя палестинців підірве репутацію Штатів і "зробить безглуздим міжнародне право".

Газа належить палестинському народу, а не США, і заклик президента Трампа тимчасово або назавжди виселити палестинців з їхньої землі є абсолютним недопустимим. Йорданія, Єгипет, Саудівська Аравія та весь мусульманський світ дали зрозуміти, що ця оманлива ідея є неприйнятною,

– сказав Авад.

У The Washington Post додали, що шоковані також конгресмени з Каліфорнії. Вони зазначають, що їм обіцяли, що "більше не буде нескінченних війн".

Попри обурення багатьох американців, які також побоюються втрат армії та витрату значних коштів, все ж є ті, хто висловив повну підтримку цієї ідеї.

"Мир через силу повертається", – сказав конгресмен Джош Бречін.

А представниця Нью-Йорка заявила, що Трампу "давно пора було" отримати Нобелівську премію миру за його роботу на Близькому Сході.

Якою виявилася реакція Ізраїлю та ХАМАС

Ультраправий ізраїльський міністр фінансів Бецалель Смотріч сприйняв пропозицію Штатів із захватом. Він, до слова, вважає, що Ізраїль повинен анексувати палестинські території.

Політик подякував Трампу, не уточнюючи, за що, і додав слова "краще і ще краще".

А у ХАМАС, передає Reuters, заявили, що пропозиція американського президента буде розглядатися як рецепт для "створення хаосу та напруги" в регіоні.

Наш народ у секторі Газа не дозволить цим планам здійснитися, і те, що потрібно, – це припинити окупацію та агресію проти нашого народу, а не вигнати його з їхньої землі,

– заявили там.