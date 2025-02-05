Этому возмутились на Ближнем Востоке и за его пределами, сообщает 24 Канал. Напомним, что Штаты собрались переселить палестинцев из Сектора Газа и заняться восстановлением территории.

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Палестинцы отреагировали на планы Трампа

План Трампа на превращение Сектора Газа в "ближневосточную ривьеру" и выселение палестинцев вызвал, в частности, реакцию лидера палестинской делегации в ООН Рияда Мансура.

Он порекомендовал американскому президенту вместо того, чтобы переселять людей в другие страны, позволить им вернуть свои дома в Израиле.

Для тех, кто хочет отправить палестинский народ в "хорошее место", позвольте ему вернуться в свои первые дома на территории теперешнего Израиля. Там хорошие места, и они с радостью будут туда возвращаться,

– сказал Мансур.

Он добавил, что палестинцы сами хотят отстроить Газу, и призвал мировых лидеров уважать их желания.

В Саудовской Аравии призвали не нарушать права палестинцев

На планы Трампа также отреагировало министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

Оно подтвердило свое "полное отрицание любых нарушений законных прав палестинского народа, будь то из-за политики израильских поселений, аннексию палестинских земель или попытки вытеснить палестинский народ с их земли".

Сегодня международное сообщество обязано работать над облегчением тяжелых человеческих страданий, которые нанесены палестинскому народу, который останется преданным своей земле и не уйдет с нее,

– говорится в заявлении министерства.

К слову, Саудовская Аравия вместе с Египтом, Иорданией и группой других арабских стран, куда хотят переселить палестинцев, в совместном заявлении отметили, что такие действия Трампа могут привести к дальнейшему расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Переселение или "искоренение палестинцев с их земли", говорят, будет угрожать стабильности в регионе и "подорвет шансы на мир и сосуществование среди его людей".

В США также не все оценили планы Трампа на Сектор Газа

Как передает NYT, американский сенатор, демократ Крис Мерфи назвал идею Трампа "плохой шуткой".

Он также заявил, что она имеет целью отвлечь внимание общества от масштабных попыток Илона Маска сократить правительство США.

У меня есть для вас новость – мы не захватываем Газу. Но СМИ и болтливый класс сосредоточатся на этом в течение нескольких дней, и Трампу удастся отвлечь всех от настоящей истории – миллиардеры захватывают правительство, чтобы воровать у обычных людей,

– заявил Мерфи.

Другой сенатор Крис Ван Холлен назвал идею Трампа "этнической чисткой другим именем".

"Если США разместят войска для принудительного выселения мусульман и христиан – как моих двоюродных братьев – из Газы, то США не только погрязнут в очередной безрассудной оккупации, но и будут виновны в преступлении этнической чистки", – также добавил бывший конгрессмен-республиканец от Мичигана Джастин Амаш, который имеет палестинское происхождение.

Национальный исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авад отметил, что вмешательство в жизнь палестинцев подорвет репутацию Штатов и "сделает бессмысленным международное право".

Газа принадлежит палестинскому народу, а не США, и призыв президента Трампа временно или навсегда выселить палестинцев с их земли является абсолютным недопустимым. Иордания, Египет, Саудовская Аравия и весь мусульманский мир дали понять, что эта обманчивая идея неприемлема,

– сказал Авад.

У The Washington Post добавили, что шокированы также конгрессмены из Калифорнии. Они отмечают, что им обещали, что "больше не будет бесконечных войн".

Несмотря на возмущение многих американцев, которые также опасаются потерь армии и трату значительных средств, все же есть те, кто выразил полную поддержку этой идеи.

"Мир через силу возвращается", – сказал конгрессмен Джош Бречин.

А представительница Нью-Йорка заявила, что Трампу "давно пора было" получить Нобелевскую премию мира за его работу на Ближнем Востоке.

Какой оказалась реакция Израиля и ХАМАС

Ультраправый израильский министр финансов Бецалель Смотрич воспринял предложение Штатов с восторгом. Он, к слову, считает, что Израиль должен аннексировать палестинские территории.

Политик поблагодарил Трампа, не уточняя, за что, и добавил слова "лучше и еще лучше".

А в ХАМАС, передает Reuters, заявили, что предложение американского президента будет рассматриваться как рецепт для "создания хаоса и напряжения" в регионе.

Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться, и то, что нужно, – это прекратить оккупацию и агрессию против нашего народа, а не изгнать его с их земли,

– заявили там.