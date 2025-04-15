Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. По мнению Вэнса, со стороны Зеленского абсурдно обвинять США в этом, поскольку Вашингтон "держит" все украинское правительство.

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Как Вэнс отреагировал на обвинения Зеленского

Джей Ди Вэнс заявил, что осуждал Россию с 2022 года, но с тех пор пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение. Впрочем, по его словам, это вовсе не означает, что он "морально поддерживает российское дело" или полномасштабное вторжение.

Вы должны попытаться понять, какие их стратегические красные линии, так же как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта. Я думаю, что для Зеленского немного абсурдно говорить правительству (США – 24 Канал), которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян,

– объяснил вице-президент.

Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал об изменениях в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Президент отметил, что новой американской администрации надо постоянно объяснять, казалось бы, очевидные факты о войне в Украине.

Также от команды Трампа звучали сигналы, что, якобы, Путин пришел на земли, которые не являются украинскими, и там живут россияне. Владимир Зеленский говорит, что ему сложно объяснить Джей Ди Венсу, что Путин не пришел никого защищать.