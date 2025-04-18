Он отметил, что поговорит об Украине с премьер-министром Италии Мелони. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Вэнс оптимистичен относительно мира в Украине

Во время визита в Италию Вэнс заявил, что оптимистично настроен относительно переговоров между Украиной и Россией.

У нас есть некоторые вопросы, которые нужно решить: я проинформирую премьер-министра (Джорджию Мелони, – 24 Канал) о переговорах между Россией и Украиной, мы уже говорили об этом раньше, у нас есть ощущение позитива и оптимизма,

– сказал он.

Визит Венса в Италию продолжается с 18 по 20 апреля. В Риме он уже провел ряд встреч, в частности с главой итальянского правительства Джорджией Мелони и государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Напомним, по информации Bloomberg, США настроены заключить полное перемирие в Украине в течение следующих нескольких недель. Европейские партнеры поддерживают усилия США, а также обсуждают возможные санкции против России в случае отсутствия ее уступок.