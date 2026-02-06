США мають розбіжності з Росією, але це не означає, що вони не можуть співпрацювати, – Венс
- Віцепрезидент США Венс вважає, що можливість співпраці з Росією в окремих сферах не суперечить позиції США щодо війни в Україні.
- Венс підкреслив, що США можуть мати розбіжності з Росією, але це не виключає двосторонньої взаємодії в певних питаннях.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон допускає можливість співпраці з Росією в окремих напрямах. Він вважає, що це не суперечить позиції Сполучених Штатів щодо війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі.
Що Венс думає про співпрацю США та Росії?
Венс зазначив, що поширена думка про неможливість будь-якої взаємодії з Володимиром Путіним через незгоду з вторгненням в Україну не відповідає підходу американської адміністрації.
За його словами, президент США чітко заявляв, що Росія не повинна була розпочинати війну проти України, і Вашингтон намагатиметься працювати над її завершенням. Водночас, як підкреслив віцепрезидент, між США та Росією можуть існувати окремі сфери, де співпраця є можливою.
Він пояснив, що Сполучені Штати можуть мати суттєві розбіжності з Росією з багатьох питань, але це не означає повну відмову від двосторонньої взаємодії.
"Його позиція (президента США Дональда Трампа – 24 Канал) полягає в тому, що ми за союзи. Може бути країна, з якою ми маємо 90% спільних інтересів, але ми будемо не згодні з 10% питань. Ми можемо не погоджуватися з Росією в багатьох питаннях, але можемо погоджуватися в деяких. І я дійсно вважаю, що це фундаментальна переорієнтація", – зазначив віцепрезидент.
Венс також прокоментував мирні переговори
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати працюють над завершенням війни в Україні.
Водночас зараз зовнішня політика президента Сполучених Штатів базується на принципі "Америка – понад усе" та прагматизмі, тому з Росією "можуть бути сфери співпраці". Позиція Трампа – не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами.