США мають розбіжності з Росією, але це не означає, що вони не можуть співпрацювати, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон допускає можливість співпраці з Росією в окремих напрямах. Він вважає, що це не суперечить позиції Сполучених Штатів щодо війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі.

Що Венс думає про співпрацю США та Росії?

Венс зазначив, що поширена думка про неможливість будь-якої взаємодії з Володимиром Путіним через незгоду з вторгненням в Україну не відповідає підходу американської адміністрації.

За його словами, президент США чітко заявляв, що Росія не повинна була розпочинати війну проти України, і Вашингтон намагатиметься працювати над її завершенням. Водночас, як підкреслив віцепрезидент, між США та Росією можуть існувати окремі сфери, де співпраця є можливою.

Він пояснив, що Сполучені Штати можуть мати суттєві розбіжності з Росією з багатьох питань, але це не означає повну відмову від двосторонньої взаємодії.

"Його позиція (президента США Дональда Трампа – 24 Канал) полягає в тому, що ми за союзи. Може бути країна, з якою ми маємо 90% спільних інтересів, але ми будемо не згодні з 10% питань. Ми можемо не погоджуватися з Росією в багатьох питаннях, але можемо погоджуватися в деяких. І я дійсно вважаю, що це фундаментальна переорієнтація", – зазначив віцепрезидент.

Венс також прокоментував мирні переговори