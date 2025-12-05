Венс заінтригував "хорошими новинами" щодо закінчення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що у найближчі тижні будуть гарні новини щодо закінчення війни Росії проти України. Також він назвав, що стало найбільшим розчаруванням для нього на посаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Венса для NBC News.

Дивіться також Трамп уміє дивувати: військовий озвучив 3 можливі сценарії після переговорів у Москві

Що сказав Венс про закінчення війни?

Венс заявив, що найбільшим "джерелом постійного розчарування" як для нього, так і для всього Білого дому є невдача в укладенні мирної угоди.

Він додав, що США "справді вважали" і всі "мільйон разів чули, як президент повторював", що це буде "найлегша війна для врегулювання".

"І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – сказав він.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що залишається оптимістом у цьому питанні.

Він вважає, що уже вдалося досягти значного прогресу, але це ще не фініш.

Я думаю, що надія є – сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів на цьому фронті будуть гарні новини,

– заінтригував Венс.

Мирні переговори: останні новини