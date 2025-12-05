Вэнс заинтриговал "хорошими новостями" об окончании войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие недели будут хорошие новости об окончании войны России против Украины. Также он назвал, что стало самым большим разочарованием для него на посту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для NBC News.

Что сказал Вэнс об окончании войны?

Вэнс заявил, что самым большим "источником постоянного разочарования" как для него, так и для всего Белого дома является неудача в заключении мирного соглашения.

Он добавил, что США "действительно считали" и все "миллион раз слышали, как президент повторял", что это будет "самая легкая война для урегулирования".

"И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", – сказал он.

В то же время вице-президент США подчеркнул, что остается оптимистом в этом вопросе.

Он считает, что уже удалось достичь значительного прогресса, но это еще не финиш.

Я думаю, что надежда есть – надеюсь, что в течение следующих нескольких недель на этом фронте будут хорошие новости,

– заинтриговал Вэнс.

Мирные переговоры: последние новости