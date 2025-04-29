Переговори про завершення війни в Україні у розпалі, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що почувається більш оптимістично щодо перемовин про закінчення війни в Україні, ніж раніше. Він розповів про перебіг переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Венса.

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Як просуваються переговори про завершення війни

Не так давно Венс говорив, що США вийдуть із переговорного процесу, якщо їхні пропозиції не дістануть відповіді. Тепер же його заява була іншою.

Переговори довкола врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі,

– сказав він.

За словами віцепрезидента США, дипломатія потребує значних зусиль і гнучкості. Іноді хочеться скласти руки через "розчарування" в українцях і росіянах. Але Трамп не дає цього зробити.

"Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу приязність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", – висловився Венс.

Він вважає, що "природа переговорів" у тому, щоб "ходити туди-сюди". Трамп нібито змушує свою команду повертатися за стіл переговорів, постійно шукати рішення проблеми і працювати над зближенням сторін.

Тож переговори нібито перебувають у точці зближення.

"Те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій. І завдання дипломатії – спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Я не знаю на 100%, що ми зможемо зробити. Однак я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я почуваюся оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому ми були оптимістичнішими, ніж двома місяцями раніше", – сказав Венс.

Певний час тому в Америці говорили, що мир в Україні неможливий без виборів. Але зараз тема виборів зникла з публічної риторики США.