Путіна можна змусити до перемир'я, – Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер висловився щодо російського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, він вважає, що мир з очільником Кремля неможливий.

За його словами, Путін не погодиться на мир з Україною, навіть на умовний новий "Мінськ-3", але його можна змусити укласти перемир’я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Волкера "Укрінформу".

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Що сказав Волкер про Путіна

Колишній спецпредставник США з питань України переконаний, що Путін ніколи не погодиться на жодну угоду. Він пояснив це наявністю в диктатора абсолютистського, хибного історичного та політичного наративу, а також бажання ліквідувати Україну, а саме її національну ідентичність, і вдати, що вона "завжди була лише Росією".

Саме тому очільник Кремля не погодиться ні на що інше, але спробує продовжувати висувати та підвищувати свої вимоги.

Водночас Волкер вважає, що ще до кінця року можна досягти припинення вогню. Умовою для цього можуть стати фінансові складнощі в Росії, оскільки військової загрози поваленню режиму немає, а "кольорових революцій" у Росії годі й чекати.

Путін має залишитися без грошей. Якщо його валютні резерви зменшаться до приблизно 10 мільярдів доларів і продовжать падати, він не захоче ризикувати платоспроможністю російської держави. Без грошей він не зможе керувати країною,

– пояснює Волкер.

Він додає, що у разі, якщо Росія опиниться у справді скрутному економічному становищі, Путін може зробити так званий "жест доброї волі" та погодитися на 30-денне перемир’я, але все одне спробує висувати свої ультиматуми.

Втім, Волкер підкреслює, що щойно стрілянина припиниться, проти Росії потрібно запровадити такі заходи, які дозволять стримати будь-які майбутні атаки.

За його словами, це має бути політична, економічна та військова сила і цього можна досягти, зокрема, завдяки американській зброї, українським солдатам та європейським гарантіям безпеки.

Зазначимо, що раніше Курт Волкер також сказав, що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, для цього потрібно збільшити військову допомогу Україні та посилити санкції проти Кремля.