Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву колишнього спеціального представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера в інтерв'ю NV.

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Що Волкер заявив про президента Росії

Американський дипломат розповів, що змусить російського диктатора припинити війну проти України. За його словами, потрібні вторинні санкції, щоб посилити те, від чого Росія намагається ухилитися.

Низькі ціни на нафту, щоб вплинути на наповнення державного бюджету. Продовження військової підтримки України, навчання, оснащення тощо. Європейські гарантії безпеки й, можливо, навіть розгортання європейських сил стримування в Україні,

– пояснив Курт Волкер.

Він підкреслив, що все це має здійснюватися таким чином, "щоб Путін бачив, що тренд в тому, щоб все це продовжувалося і посилювало Україну в той час, як Росія слабшала".

Нагадаємо, що президент України погодився на відновлення мирних переговорів з російським диктатором у Стамбулі 15 травня. Він заявив, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

Український лідер не виключає, що переговори з Путіним не матимуть успіху. На його думку, якщо з Росією не вдасться досягти згоди, то проти країни-агресорки потрібно посилювати санкції.