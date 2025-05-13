Про це пише 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського перед його поїздкою в Туреччину.

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Зеленський не виключає, що переговори з Путіним не матимуть успіху

Володимир Зеленський зазначив, що досягнення згоди на переговорах в Стамбулі залежить лише від російської сторони. Невдачею буде, якщо Владімір Путін не приїде на зустріч, або якщо він не підтримає припинення вогню.

Тоді єдине – Росія не готова до будь-яких перемовин. Немає часу гратися в ігри на технічному рівні. Це означатиме, що нам потрібно бути сильнішими, більш єдиними,

– зазначив президент.

Він додав, що якщо з Росією не вдасться досягти згоди, то проти країни-агресорки потрібно посилювати санкції.

Коли Зеленський наступного разу зможе поговорити з американським лідером Дональдом Трампом, він знову буде наголошувати на потужних санкціях проти Москви, яка не рухається до миру. Так Зеленський хотів у випадку невдалих переговорів мати підтримку з боку Міністерства оборони США та особисто Трампа, для того, щоб Україна могла оборонятися та залишатися сильною.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що не уявляє, якою може бути зустріч з Владіміром Путіним. Однак попри всі складнощі, українська сторона зробить перший крок для завершення війни.