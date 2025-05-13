Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского перед его поездкой в Турцию.

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Зеленский не исключает, что переговоры с Путиным не будут иметь успеха

Владимир Зеленский отметил, что достижение согласия на переговорах в Стамбуле зависит только от российской стороны. Неудачей будет, если Владимир Путин не приедет на встречу, или если он не поддержит прекращение огня.

Тогда единственное – Россия не готова к любым переговорам. Нет времени играть в игры на техническом уровне. Это будет означать, что нам нужно быть сильнее, более едиными,

– отметил президент.

Он добавил, что если с Россией не удастся достичь согласия, то против страны-агрессора нужно усиливать санкции.

Когда Зеленский в следующий раз сможет поговорить с американским лидером Дональдом Трампом, он снова будет подчеркивать мощные санкции против Москвы, которая не движется к миру. Так Зеленский хотел в случае неудачных переговоров иметь поддержку со стороны Министерства обороны США и лично Трампа, для того, чтобы Украина могла обороняться и оставаться сильной.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что не представляет, какой может быть встреча с Владимиром Путиным. Однако несмотря на все сложности, украинская сторона сделает первый шаг для завершения войны.