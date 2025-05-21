Розмова Трампа та Путіна змінила тон в переговорах: у ВВС розповіли, чим це загрожує Україні

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Вона значно змінила тон переговорів.

Зокрема, підвищила ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як розмова Трампа та Путіна може вплинути на переговори

За даними видання, після розмови Трампа з Путіним нові санкції проти Росії стали менш ймовірними. Окрім цього, американський лідер заявив, що війна Росії та України "може бути врегульованою тільки між двома сторонами", які мають негайно почати переговори.

У матеріалі BBC йдеться, що ці висловлювання Трампа можуть бути ознакою того, що "США остаточно покинуть стіл переговорів".

Згодом президент США припустив, що Вашингтону не доведеться відходити від посередництва у переговорах між двома країнами. Проте наголосив, що у нього є власна "червона лінія" щодо цього.

Залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати,

– заявив Трамп.

У виданні зазначають, що у випадку, якщо США "умиють руки від війни", а також припинять будь-яку військову та розвідувальну підтримку України, то такий розвиток подій стане дуже сприятливим для Росії.

BBC також зауважує, як змінилися обіцянки Трампа щодо введення санкцій проти Москви. Зокрема, американський лідер повідомив про можливі нові торгівельні угоди з країною-агресоркою та економічні інвестиції, вважаючи, що це може підштовхнути Путіна до мирної угоди.

Натомість він навіть не згадав про нові санкції щодо російського банківського сектору та експорту енергоресурсів, якими погрожував раніше.

Наразі результати переговорів обох президентів, а також російські масштабні удари по українських містах демонструють, "що будь-яке припинення вогню чи мирна угода все ще далеко за горизонтом".