Трамп тиснутиме: політолог оцінив шанси, чи домовляться Україна та Росія щодо мирного плану
- США провели переговори з Україною та Росією, але досягти компромісу для припинення вогню наразі буде складно.
- Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що у Трампа обмежені можливості тиснути на Україну, щоб примусити її до невигідної мирної угоди.
Американська переговорна група провела зустріч з Україною та Росією. Переговори надалі триватимуть. Сторони будуть намагатися шукати компроміс, але не варто покладати на це великих надій, бо зробити це вкрай складно.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що він наразі не бачить можливості, що Україна та Росія зможуть домовитися по основних питаннях мирного плану США.
Чи є у Трампа інструменти для тиску на Україну?
Політолог зазначив, що позиція української переговорної групи очевидна, справедлива, законна. Позиція Росії – діаметрально протилежна. З його слів, росіяни та американці можуть домовитися між собою, а потім спробувати примусити Україну йти на їхні умови. Однак після цього Трампу варто забути про Нобелівську премію миру та й узагалі про лідерство Америки у світі під своїм керівництвом.
"Навіть в оновленому форматі, як США прописали в новій стратегії національної безпеки, де по суті від цього лідерства дещо хочуть відійти. Оскільки для Трампа ключовим є економіка, то залишатися найбільшою і наймогутнішою економікою у світі без глобального лідерства неможливо. Це пов'язані між собою речі", – наголосив Рейтерович.
Зі слів політолога, американському президенту доведеться на це звертати увагу, навіть якщо він захоче примусити Україну підписати невигідний для неї мир. Рейтерович зауважив на тому, що не впевнений, що в Трампа сьогодні є інструменти для такого тиску.
"За часів його президентства ми від США не отримали нічого. Трохи купили зброї, певну частину нам передали, але за гроші, європейські партнери. Тому в нього обмежені можливості тиснути на Україну", – озвучив Рейтерович.
Він пояснив, що Трамп, звісно, може знову погратися довкола теми про розвіддані, але вже за першого удару Росії по Україні всі медіа запишуть його в поплічники Путіна. Відмитися від цього йому буде дуже складно.
Він людина марнославна, очевидно, що таких речей уникатиме, – підсумував Рейтерович.
Зауважте! На думку експерта-міжнародника Олександра Демченка очільник Кремля має хитрий план. Путін прагне, аби США вийшли з переговорного процесу, залишивши Україну і Європу наодинці з Росією.
На якій стадії переговорний процес?
2 грудня в Москві пройшла зустріч американських представників Віткоффа і Кушнера з Путіним. Російський диктатор згодом назвав її корисною і озвучив, що обговорив з ними кожен пункт "мирного плану". Очільник Кремля додав, що Росія у будь-який спосіб отримає собі Донеччину.
5 грудня в Маямі американська переговорна група провела розмову з українською, яку очолював секретар РНБО Умєров. Він доповів, що вдалося обговорити результати зустрічі США і Росії. Американська та українська сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, поговорили про потрібні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Він запевнив, що 7 грудня переговори продовжаться.