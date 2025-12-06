Трамп тиснутиме: політолог оцінив шанси, чи домовляться Україна та Росія щодо мирного плану

Американська переговорна група провела зустріч з Україною та Росією. Переговори надалі триватимуть. Сторони будуть намагатися шукати компроміс, але не варто покладати на це великих надій, бо зробити це вкрай складно.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що він наразі не бачить можливості, що Україна та Росія зможуть домовитися по основних питаннях мирного плану США.

Дивіться також Сигнал безпосередньо Трампу: чому насправді Віткофф скасував зустріч із Зеленським

Чи є у Трампа інструменти для тиску на Україну?

Політолог зазначив, що позиція української переговорної групи очевидна, справедлива, законна. Позиція Росії – діаметрально протилежна. З його слів, росіяни та американці можуть домовитися між собою, а потім спробувати примусити Україну йти на їхні умови. Однак після цього Трампу варто забути про Нобелівську премію миру та й узагалі про лідерство Америки у світі під своїм керівництвом.

"Навіть в оновленому форматі, як США прописали в новій стратегії національної безпеки, де по суті від цього лідерства дещо хочуть відійти. Оскільки для Трампа ключовим є економіка, то залишатися найбільшою і наймогутнішою економікою у світі без глобального лідерства неможливо. Це пов'язані між собою речі", – наголосив Рейтерович.

Зі слів політолога, американському президенту доведеться на це звертати увагу, навіть якщо він захоче примусити Україну підписати невигідний для неї мир. Рейтерович зауважив на тому, що не впевнений, що в Трампа сьогодні є інструменти для такого тиску.

"За часів його президентства ми від США не отримали нічого. Трохи купили зброї, певну частину нам передали, але за гроші, європейські партнери. Тому в нього обмежені можливості тиснути на Україну", – озвучив Рейтерович.

Він пояснив, що Трамп, звісно, може знову погратися довкола теми про розвіддані, але вже за першого удару Росії по Україні всі медіа запишуть його в поплічники Путіна. Відмитися від цього йому буде дуже складно.

Він людина марнославна, очевидно, що таких речей уникатиме, – підсумував Рейтерович.

Зауважте! На думку експерта-міжнародника Олександра Демченка очільник Кремля має хитрий план. Путін прагне, аби США вийшли з переговорного процесу, залишивши Україну і Європу наодинці з Росією.

На якій стадії переговорний процес?