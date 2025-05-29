В ЄС сказали, яким бачать завершення війни в Україні

Росія не виявляє бажання завершувати війну. Вона хоче продовжувати завдавати нищівних ударів по Україні, при цьому нібито ведучи мирні переговори. В Києва та його союзників цілком інше бачення перших кроків на шляху до миру.

В інтерв'ю для La Stampa голова Європейського парламенту Роберта Мецола розповіла, яким бачить завершення війни в Україні, передає 24 Канал.

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Що відомо

Мецола наголосила, що спершу має бути досягнуте припинення вогню, а вже після укладена мирна угода. Політикиня уточнила, що ця угода повинна бути прийнятною для української сторони. Вона не має нічого вирішувати щодо України без України.

Мецола зауважила, що "це перше правило Європейського Союзу", а також союзників, зокрема Великої Британії та Канади.

Очільниця Європарламенту вказала, що попри мирні зусилля США, Росія й надалі завдає ударів по Україні.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори Росії та України. На них вдалося домовитися про великий обмін полоненими та підготовку документів з умовами для припинення вогню з обох сторін. Москва пообіцяла, що передасть меморандум одразу після обміну. Втім, росіяни цього не зробили. Вони запрошують українців на новий раунд перемовин у Стамбулі 2 червня, де планують представити свій меморандум. Київ не бачить доцільність такого рішення.