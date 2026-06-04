Європа готується до можливих переговорів з Росією: у Німеччині зробили заяву

У Німеччині вважають, що між Європою та Росією поступово з'являється простір для переговорів щодо війни в Україні. Водночас у Берліні наголошують, що будь-який діалог можливий лише після створення ефективного механізму представництва інтересів ЄС.

Поки що країни ЄС не можуть дійти згоди щодо того, хто має вести такі контакти від імені блоку. Про це пише Sky News із посиланням на німецького чиновника.

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Що відомо про можливість переговорів між Європою та Росією?

За словами співрозмовника видання, у Берліні бачать ознаки того, що між європейськими державами та Москвою з часом може розпочатися переговорний процес. Однак перед цим Європейський Союз має визначити механізм, який дозволить вести переговори ефективно та водночас гарантуватиме захист спільних інтересів держав-членів.

У німецькому уряді вважають, що важливу роль у потенційних контактах із Росією може відігравати формат E3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія. Саме ця група вже неодноразово виступала координатором ключових дипломатичних ініціатив Європи у питаннях безпеки та міжнародної політики.

Водночас співрозмовник застеріг, що швидких рішень очікувати не варто. За його оцінкою, до початку реальних переговорів між Європою та Росією можуть минути ще кілька місяців.

Паралельно в Європейському Союзі тривають дискусії про можливе призначення спеціального представника, який міг би вести переговори з Росією від імені європейських країн. Як пише Politico, серед держав-членів немає єдиної позиції щодо такої ідеї.

Частина країн підтримує створення окремої переговорної посади, вважаючи, що Європа повинна посилювати власну дипломатичну суб'єктність на тлі поступового скорочення посередницької ролі Сполучених Штатів.

Водночас інші країни побоюються, що поява окремого представника може бути сприйнята Москвою як сигнал до послаблення санкційного та політичного тиску на Кремль ще до досягнення реальних результатів у питанні припинення війни.

За інформацією західних медіа, серед потенційних кандидатів на роль переговорника вже обговорюють президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александра Стубба, колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та колишнього голову Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

Попри появу дискусій про можливий діалог із Москвою, частина європейських лідерів продовжує виступати проти будь-яких переговорів без попередніх кроків з боку Росії. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що переговори не матимуть сенсу доти, доки Кремль не продемонструє реального бажання припинити повномасштабну агресію проти України.

Тим часом російський президент Володимир Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль представника Європейського Союзу в потенційних переговорах. Однак, за даними Reuters, у німецькому уряді таку ідею сприйняли без ентузіазму через багаторічні тісні зв'язки експолітика з Кремлем.

Як коментує можливість переговорів Зеленський?

Володимир Зеленський заявив, що готовий уже зараз розпочати прямі переговори з російським диктатором Владіміром Путіним для завершення війни. За його словами, Україна не повинна чекати, поки Сполучені Штати вирішать інші міжнародні конфлікти та повернуться до українського питання.

Президент наголосив, що готовий до прямого діалогу з Кремлем заради досягнення миру. Водночас він зауважив, що нині головним зовнішньополітичним пріоритетом Вашингтона є ситуація навколо Ірану та можлива мирна угода з Тегераном. На думку Зеленського, саме цим частково пояснюється відтермінування візитів американських представників, залучених до переговорного процесу.

Попри це, глава держави підкреслив, що роль США залишається надзвичайно важливою, оскільки вони є найвпливовішим партнером України. Президент переконаний, що Вашингтон має достатньо важелів впливу, щоб спонукати Росію до припинення війни.

Тим часом у Кремлі продовжують висувати власні умови завершення бойових дій, пов'язуючи можливість миру з виконанням вимог Москви.