Замість 28 пунктів – 19: у FT розповіли, як змінили мирний план

Представники США та України досягли значного прогресу під час перемовин у Женеві щодо мирного врегулювання війни. За словами джерел, після проведених дискусій первинний документ із 28 пунктів скоротили до 19.

Однак наразі точні зміни й уточнення не розголошуються. Про таке пише 24 Канал із посиланням на матеріал Financial Times.

Що відомо про оновлення документа?

Українська сторона детально опрацювала з американськими представниками кожен пункт запропонованого плану, після чого деякі положення були повністю вилучені, а інші – переписані.

За даними ЗМІ, сторони нібито внесли зміни до спірних пунктів, зокрема щодо чисельності української армії, Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони досягли "конструктивного прогресу". Втім, остаточна угода потребує схвалення президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, перш ніж її буде надіслано до Москви.

Спільна заява підкреслює важливість суверенітету України та прагнення до "тривалого й справедливого миру".

До слова, свій коментар стосовно зміни плану надали й в Офісі президента. Так, радник керівника ОП Олександр Бевз розповів, що навколо документа поширилося значно більше спекуляцій, ніж реальних фактів. Крім того, українська делегація зіткнулася з численними маніпуляціями під час підготовки зустрічі.

Європейські лідери висловили серйозні занепокоєння щодо санкцій проти Росії та заморожених активів, вважаючи, що частина цих питань має належати до компетенції Євросоюзу. Три основні принципи, які наразі обговорюються у ЄС, включають:

збереження територіальної цілісності України;

безпеку та чисельність її збройних сил без зовнішніх обмежень;

активну роль ЄС у забезпеченні миру.

Водночас у США триває внутрішня дискусія. Адже частина посадовців критикує план, побоюючись надмірних поступок на користь Кремля, тоді як інші підтримують "реалістичний" підхід Трампа, який дозволяє вести переговори, не відмовляючись від принципових позицій.

Наступний раунд перемовин між США, Україною та європейськими лідерами запланований на найближчі дні для узгодження спільної позиції перед тим, як план запропонують Росії.

Як Україна оцінює мирні переговори в Женеві?