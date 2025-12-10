Розраховує на 2 вигоди: політолог сказав, чому Трамп наполягає на територіальних поступках Росії

Україно рішуче відкидає будь-які спроби натиснути на неї щодо територіальних поступок. Володимир Зеленський наголосив, що Київ не може віддати свої території, адже це суперечить закону, Конституції, міжнародному праву та моральному праву. Проте може так статися, що Києву неофіційно доведеться піти на певні поступки.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Георгій Чижов, зазначивши, що саме може вплинути на позицію українського керівництва у територіальних питаннях. Також президент України сказав, що Москва наполягає на тому, щоб Київ віддав свої території, але він "не хоче нічого віддавати і бореться за це", а Вашингтон шукає компроміс.

Чому Трамп тисне на Україну щодо територіального питання?

Чижов підкреслив, що офіційно Україна нічого не віддасть росіянам. Проте треба розуміти, що воєнна ситуація складається зараз, на жаль, не на користь Києва.

І все ж таки Україні, імовірно, доведеться неофіційно поступитися та визнати деякі території окупованими. Зараз потрібно зрозуміти, чому саме американці підтримують росіян у тому, щоб передати їм українські території, які ті не змогли завоювати – ані за чотири роки повномасштабного вторгнення, ані з 2014 року,

– пояснив політолог.

Також важливо зрозуміти логіку Сполучених Штатів Америки, які підтримують територіальні поступки з боку України. Це, на його думку, відбувається через дві причини.

До слова. Під час виступу на засіданні Радбезу ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник висловився щодо територіального питання. Він заявив, що Україна не торгує своєю територією та суверенітетом. Мельник сказав, що Росія прагне, щоб Україна капітулювала. Проте він відповів, що Москва отримає "дірку від бублика", а не Україну.

"Перша причина пов'язана з бізнес-підходом Дональда Трампа. Росія пропонує йому та його оточенню, рідним і близьким, які все більше підключаються до переговорів, якісь вигідні умови, концесії, сумісне підприємство", – припустив Георгій Чижов.

Хоча зараз очевидно, як Росія вчиняє з іноземними підприємствами, які були зареєстровані на її території і працювали там багато років. Росіяни, як зауважив він, їх зараз легко націоналізують.

Проте тут працює логіка рієлтора, у якого досить короткий цикл – від року до п'яти. Можна встигнути щось побудувати, продати і вийти у профіт. Це чисто економічна причина, яка працює і з адміністрацією Трампа, і з ним самим,

– наголосив політолог.

Друга причина у тому, що Трампу потрібні лаври миротворця. Він побачив можливість дотиснути обидві сторони. Однак, на думку Чижова, американський президент вважає Україну слабшою. Тому він припускає, що може зараз дотиснути Київ і йому здається, що так вчинити простіше, ніж конфронтаційно працювати з Москвою.

Як проходить обговорення мирного плану?