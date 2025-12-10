Рассчитывает на 2 выгоды: политолог сказал, почему Трамп настаивает на территориальных уступках России
- Политолог Георгий Чижов предположил, почему Дональд Трамп настаивает на территориальных уступках, на которые должна пойти Украина в пользу России.
- Он отметил, что Трамп давит на Украину, поскольку считает ее более слабой стороной в конфликте.
Украина решительно отвергает любые попытки надавить на нее относительно территориальных уступок. Владимир Зеленский отметил, что Киев не может отдать свои территории, ведь это противоречит закону, Конституции, международному праву и моральному праву. Однако может так случиться, что Киеву неофициально придется пойти на определенные уступки.
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Георгий Чижов, отметив, что именно может повлиять на позицию украинского руководства в территориальных вопросах. Также президент Украины сказал, что Москва настаивает на том, чтобы Киев отдал свои территории, но он "не хочет ничего отдавать и борется за это", а Вашингтон ищет компромисс.
К теме Уже к весне: эксперты разобрали, при каких условиях Украина и Россия подпишут мирное соглашение
Почему Трамп давит на Украину по территориальному вопросу?
Чижов подчеркнул, что официально Украина ничего не отдаст россиянам. Однако надо понимать, что военная ситуация складывается сейчас, к сожалению, не в пользу Киева.
И все же Украине, вероятно, придется неофициально уступить и признать некоторые территории оккупированными. Сейчас нужно понять, почему именно американцы поддерживают россиян в том, чтобы передать им украинские территории, которые те не смогли завоевать – ни за четыре года полномасштабного вторжения, ни с 2014 года,
– объяснил политолог.
Также важно понять логику Соединенных Штатов Америки, которые поддерживают территориальные уступки со стороны Украины. Это, по его мнению, происходит по двум причинам.
К слову. Во время выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник высказался относительно территориального вопроса. Он заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. Мельник сказал, что Россия стремится, чтобы Украина капитулировала. Однако он ответил, что Москва получит "дырку от бублика", а не Украину.
"Первая причина связана с бизнес-подходом Дональда Трампа. Россия предлагает ему и его окружению, родным и близким, которые все больше подключаются к переговорам, какие-то выгодные условия, концессии, совместное предприятие", – предположил Георгий Чижов.
Хотя сейчас очевидно, как Россия поступает с иностранными предприятиями, которые были зарегистрированы на ее территории и работали там много лет. Россияне, как заметил он, их сейчас легко национализируют.
Однако здесь работает логика риелтора, у которого достаточно короткий цикл – от года до пяти. Можно успеть что-то построить, продать и выйти в профит. Это чисто экономическая причина, которая работает и с администрацией Трампа, и с ним самим,
– подчеркнул политолог.
Вторая причина в том, что Трампу нужны лавры миротворца. Он увидел возможность дожать обе стороны. Однако, по мнению Чижова, американский президент считает Украину слабой. Поэтому он предполагает, что может сейчас дожать Киев и ему кажется, что так поступить проще, чем конфронтационно работать с Москвой.
Как проходит обсуждение мирного плана?
Владимир Зеленский рассказал европейским партнерам, что чувствует давление со стороны США по согласованию мирного плана. В частности переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивали на территориальных уступках Киева в обмен на неубедительные гарантии безопасности от США. Более того, Трамп якобы поставил дедлайн Зеленскому – получить согласие до Рождества.
Также Зеленский заявил, что продолжается работа над мирным планом. По его словам, финализируется работа над его 20 пунктами. Украина рассчитывает в ближайшее время передать документ США.
Кроме того, издание The Washington Post сообщило о том, как может выглядеть финальный вариант мирного плана. В частности, в нем есть пункты по созданию демилитаризованной зоны по примеру корейского сценария, а именно вдоль всей линии, от Донецкой области до Запорожья и Херсона, будет прекращение огня. Далее будет "более глубокая зона, в которой тяжелое вооружение будет запрещено, эта линия будет тщательно контролироваться". К тому же неотъемлемой частью соглашения будет "обмен территориями".