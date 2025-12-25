Кремлю доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, – ISW

Аналітики ISW впевнені, що Росії доведеться піти на компроміси щодо своїх вимог у мирному плані. У США заявляють, що зараз черга Кремля відповідати на напрацьовані документи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Чи піде Росія на компроміси?

У звіті йдеться, що посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що зараз "м'яч на боці Росії", яка має відповісти на чотири документи. Вони були підготовлені за підсумками переговорів між США, Україною та європейськими партнерами.

Вітакер також наголосив, що втрати російської армії за "незначних" здобутків на фронті не свідчать про готовність Москви припиняти війну.

Кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями 20-пунктного плану. І показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі,

– повідомили аналітики.

За даними ISW, вимоги диктатора Володимира Путіна у червні 2024 року фактично повторювались з вимогами на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Кремль також заявляв, що під час саміту на Алясці у серпні 2025 року Росія та США нібито порозумілись щодо вимог Путіна від червня 2024 року. Водночас жодних публічно доступних угод за підсумками зустрічі не було.

Аналітики зазначають, що постійні посилання Кремля на промову від червня 2024 року та нібито угоду з Аляски фактично відхиляють пропозиції, викладені у планах із 28 та 20 пунктів. Йдеться про заморожування лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині або в усіх чотирьох областях.

Які останні напрацювання мирного плану?