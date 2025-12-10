Можливо, ніякого плану не було, – політтехнолог зауважив цікаві деталі у переговорах із США

Мирний план фактично провалився після того, як Зеленський чітко заявив про неприйнятність будь-яких територіальних поступок. Україна вела переговори не із союзником, а з ворожим середовищем у американській адміністрації, яке працює на інтереси Росії.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що американські посередники замість узгоджених пунктів возили до Москви початкові 28 пунктів, написаних росіянами, що підтверджує відсутність реального спільного плану.

Дивіться також: Ефективний і креативний: експерт порівняв Кушнера та Віткоффа як переговорників

Маніпуляція чи змова: що насправді сталося з мирним планом?

Путін продовжує просувати власний наратив про "історичні території" і демонструє, що йому не потрібні жодні компроміси. Судячи з позиції як Кремля, так і команди Трампа, їх не цікавлять спільні з Європою ініціативи щодо миру.

"Я думаю, що вчорашній день остаточно показав – мирного плану більше не існує. Ми й раніше розуміли, що це не справжній мирний план, а документ, написаний росіянами", – наголосив Шейтельман.

Українська сторона багаторазово ставала свідком відвертого обману в процесі переговорів. Попри твердження, що нібито привезено "виправлений" варіант плану, до Москви доставили не узгоджені 19 – 20 пунктів, а початкові 28.

Якщо навесні ще йшлося про спроби маніпуляцій, то зараз це вже відверта, груба дезінформація з боку американської адміністрації. Можливо, жодного спільного плану взагалі не існувало,

– сказав Шейтельман.

Чому Трамп заявив, що Зеленський "не читав" документ?

Трамп поводиться дуже схоже на Путіна – другий день поспіль він заявляє, ніби в Україні є люди, яким подобається його план. Нібито це "люди Зеленського".

"Я впевнений, що мають на увазі Умєрова та Гнатова. Але в якому контексті? Коли Віткофф запитував їх: "Ну як вам план?", вони не могли просто відповісти "жахливо", правильно? Вони мали сказати: "Так, цікаво, але обговорімо наші умови". Проте американська сторона чує лише те, що хоче почути, і не сприймає всієї картини", – пояснив Шейтельман.

Найімовірніше, що на Умєрова та Гнатова чинився тиск й вимагали якнайшвидше підписати документ. А заява Трампа про те, що Зеленський нібито не читав мирний план, виникло через те, що під час перемовин українська делегація відповідала, що рішення має ухвалити президент, тож план необхідно передати йому на ознайомлення.

Зеленський в той день двічі наголошував, що не буде обговорювати деякі речі телефоном і чекає повернення делегації до Києва, щоб отримати повний звіт – лише після цього можна давати відповідь.

Він зробив це для того, щоб спочатку забрати делегацію з США. Адже дзвонити з резиденції Віткоффа чи його гольф-клубу – хто першим отримає цю інформацію? Я впевнений, що вона дійде до Путіна швидше. По-перше, у Віткоффа напевно стоїть російська прослушка. По-друге, сам Віткофф усе одразу доповідає,

– пояснив Шейтельман.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?