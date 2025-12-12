Проєкт мирного плану передбачає вступ України до Євросоюзу до 2027 року, – FT

Україна може стати членом Євросоюзу до 2027 року: такий прискорений сценарій розглядають під час мирних переговорів за посередництва США. Цей крок фактично переписує чинні правила вступу до ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Чи стане Україна членом Євросоюзу?

У проєкті мирного плану, який зараз узгоджують американські й українські посадовці за підтримки Брюсселя, вказана дата – 1 січня 2027 року. За словами журналістів, такі терміни є надзвичайно швидкими, адже Україна ще не завершила жодного з 36 етапів складного процесу вступу.

Це рішення також може суттєво змінити процедуру, адже вимагатиме перегляду всього процесу з боку Європейського Союзу.

Політики, які підтримують вступ України до ЄС, стверджують, що включення цього пункту до мирної угоди зробило б рішення фактично незворотним, адже Брюссель не ризикнув би зірвати переговорний процес, виступивши проти прискорення інтеграції.

Підтримка США також означала б, що президент Дональд Трамп міг би змусити прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який досі блокує процес вступу України, зняти своє вето й дозволити Києву перейти до процесу політичного затвердження.

Важливо! 11 грудня також стало відомо, що Україні передали так звану переговорну позицію Європейського Союзу за трьома кластерами. Вона має стати основою для подальшої технічної роботи.

